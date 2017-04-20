Caddede çalışmalara yeniden başlandı

Bolu Belediyesi geçtiğimiz yıl başlattığı ve hava koşulları nedeniyle ara verdiği İzzet Baysal Caddesi üzerindeki baskı asfalt çalışmasına yeniden başladı.

Haber: Bulut Altundal

2012 yılında araç trafiğe kapatılan ve sonrasında sadece yayalara açılan İzzet Baysal Caddesi’nde geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlatılan çalışmalar hava şartlarının sert geçmesi dolayısıyla durmuştu. Hava şartlarının düzelmesi ile birlikte Bolu’nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’ndeki baskı asfalt çalışmalarına da yeniden başlandı.

Bolu Belediyesi ekipleri çalışmalar kapsamında caddenin asfaltlanmayan kısmında elektrik hatlarının çekileceği alanları kazmaya başladı. Baskı asfalt çalışmalarının da önümüzdeki günlerde başlatılarak caddenin yenilemesinin en kısa sürede tamamlanacağı belirtiliyor.