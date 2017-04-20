  • BIST 91.758
  • Altın 149,622
  • Dolar 3,6359
  • Euro 3,9072
  • Bolu 20 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C

Caddede çalışmalara yeniden başlandı

»
Caddede çalışmalara yeniden başlandı
Bolu Belediyesi geçtiğimiz yıl başlattığı ve hava koşulları nedeniyle ara verdiği İzzet Baysal Caddesi üzerindeki baskı asfalt çalışmasına yeniden başladı.

foto-galeri-20170420142356.jpg

Haber: Bulut Altundal

2012 yılında araç trafiğe kapatılan ve sonrasında sadece yayalara açılan İzzet Baysal Caddesi’nde geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlatılan çalışmalar hava şartlarının sert geçmesi dolayısıyla durmuştu. Hava şartlarının düzelmesi ile birlikte Bolu’nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’ndeki baskı asfalt çalışmalarına da yeniden başlandı.

Bolu Belediyesi ekipleri çalışmalar kapsamında caddenin asfaltlanmayan kısmında elektrik hatlarının çekileceği alanları kazmaya başladı. Baskı asfalt çalışmalarının da önümüzdeki günlerde başlatılarak caddenin yenilemesinin en kısa sürede tamamlanacağı belirtiliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahtekarların şifresi çözüldü20 Nisan 2017 Perşembe 11:43
  • Polisler şehit meslektaşları için çiçek diktiler20 Nisan 2017 Perşembe 11:39
  • Otizm20 Nisan 2017 Perşembe 11:29
  • 20 Dekarda Trüf Ormanı Hazır20 Nisan 2017 Perşembe 10:39
  • Süleyman Özbağ’ın Kutlu Doğum Haftası mesajı20 Nisan 2017 Perşembe 10:30
  • Dikili bir ağaçları oldu20 Nisan 2017 Perşembe 10:08
  • AİBÜ’den “Bir Hürriyet Türküsü” etkinliği20 Nisan 2017 Perşembe 08:31
  • “Evet” ler Hayırlara Vesile Olsun20 Nisan 2017 Perşembe 08:30
  • Doğanay'dan Kutlu Doğum Haftası Mesajı20 Nisan 2017 Perşembe 08:27
  • Yangın paniği19 Nisan 2017 Çarşamba 23:56
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim