Caddede ki taşlar değişecek

Bolu Belediye Meclisi’nde CHP Grubunun önerisi ile İzzet Baysal Caddesi üzerinde ki engelliler için yapılacak yolların değişeceği öğrenildi.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

İzzet Baysal Caddesi üzerinde ki engelliler için yapılan yolların değişeceği öğrenildi. CHP Grubundan Erhan Beykoz’un bu taşları dile getirerek “İki yıl önce yapılan bu yollar olumsuz hava koşulları nedeni ile esnedi ve bazıları da kendi kendine söküldü. Bu yollar şu an çok kötü durumda. Artık sadece engelli vatandaşlarımız için değil herkes için tehlike oluşturuyor. Havaların düzeldiği bir dönemde bu yolları değiştirmemiz yerine yenisini koymamız gerekiyor” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz bu öneriyi ve ifadeleri doğrulayarak “Yollarda kullandığımız taşları Türkiye’den aldık. Maalesef taşlar Bolu soğuğuna dayanaklı değilmiş. En yakın zamanda bu konu hakkında bir çalışma yürüteceğiz” diyerek cevap verdi.