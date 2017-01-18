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Çalarken yakalandılar

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Çalarken yakalandılar
Bolu'da inşaattan çaldıkları demirleri araçlarına yüklerken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde D-100 karayolu üzerinde bulunan inşaat halindeki apartamana giren 3 kişiden şüphelenen vatandaşlar durumu polise haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri A.A., Y.Ç. ve T.K.'yı inşaat demirlerini araca yüklerken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

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