Çalışmalar tamamlandı

TEM otoyolunun Bolu Dağı geçişi Düzce ve Bolu kesimlerinde gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları sona erdi. Otoyolda ulaşım 13 günlük çalışmanın ardından normale döndü.

Haber; Uğur BALABAN

Düzce ve Bolu kesimlerinde gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılan Anadolu otoyolunun Ankara yönü ulaşıma açıldı. Anadolu otoyolunun Bolu Dağı geçişi Düzce ve Bolu kesimlerinde gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları sona erdi. Otoyolda ulaşım 13 günlük çalışmanın ardından normale döndü. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü kontrolünde süren Anadolu otoyolunun Kaynaşlı Kavşağı-Abant Kavşağı kesimininde derz yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti Kaynaşlı ile Abant kavşakları arasındaki 23 kilometrelik alanda çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

Bolu Dağı Tüneli'nin de yer aldığı güzergahtaki bakım ve şerit çizgi çalışmasının bitirilmesinin ardından Kaynaşlı gişeleri mevkisindeki yön tabelaları kaldırıldı. Çalışmalar nedeniyle 8 Haziran'da ulaşıma kapatılan otoyol, polis ve karayolları ekiplerinin kontrolünde 13 günün ardından saat 11.00'de tekrar trafiğe açıldı.