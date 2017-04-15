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CAMİ TEMİZLEME EKİBİ KURULDU

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CAMİ TEMİZLEME EKİBİ KURULDU
Dörtdivan Belediyesi, ilçe genelindeki Camilerin temizliğini yapmak için Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında işe başlayan bayanlardan oluşan özel bir ekip kurdu.

 


Haber: BMA

Dörtdivan Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa Cami Temizleme Timi kuruldu. İlçe Müftülüğüne bağlı cami ve mescit gibi ibadethanelerin düzenli olarak temizliğinin yapılabilmesi amacıyla Belediye Başkanımız Hasan Uzunoğlu’nun talimatıyla kurulan tim, program dâhilinde tüm camilerin bakım ve temizliğini yapıyor. İbadethanelerin halıları sanayi tipi makinalarla ıslak temizliği yapıldıktan sonra kapı, cam, ahşap ve fayanslarda siliniyor.
Yaklaşık 1 ay önce kurulan ve çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren cami timi Çavuşlar (Hatipler) mahallesi, Kadılar, Hacetler ve Bayramlar Mahalle camilerinin temizliğini tamamladı. Çalışmalar Kapsamında Adakınık ve Çitler Camisinin temizliği devam ediyor. Cami temizleme ekibinde toplam 10 kişi bulunuyor. Yıkama Makinası ve Elektrikli süpürgeleri ile cami ve mescit temizliğini yürüten Dörtdivan Belediyesi, bu uygulaması ile cami cemaatinden ve vatandaşlardan takdir topluyor.
Belediye Başkanımız Hasan Uzunoğlu, camilerin kutsal mekanlar olduğunu ve düzenli olarak temiz tutulması gerektiğini, cami temizleme ekibini de bu sebeple kurduklarını söyledi. Başkan Uzunoğlu, “Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce oluşturulan cami temizleme ekibimiz, İbadethanelerin halıları sanayi tipi makinalarla ıslak temizliği yapıldıktan sonra kapı, cam, ahşap ve fayanslara kadar temizliyor. Amacımız Allah’ın evi olan mescit ve camilerimizi olabildiğince temiz tutmak ve ibadete gelen cemaatimize temiz hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapmalarına yardımcı olmaktır” diye konuştu.

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