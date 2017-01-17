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Camide suçüstü

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Camide suçüstü
Son bir haftadır Bolu genelindeki camilere dadanan ve eşkâli daha önce kamera görüntülerinden belirlenen küçük cami hırsızı Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Haber; Emrah ÖGET

Henüz on yedi yaşında olduğu öğrenilen hırsızlık zanlısının dört farklı camiden çalınan materyallerden sorumlu tutulduğu ve daha önceki hırsızlıklarından ikisinde kamera görüntülerinden kimliğinin tespit edildiği belirtildi. İsminin K.B olduğu öğrenilen 17 yaşındaki çocuğun son bir hafta içerisinde Kültür Camii, Yıldırım Beyazıt Camii, Balcı Camii ve Çıkınlar camilerinde hırsızlık yaptığı ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Dün akşam saatlerinde yine bir camide hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan K.B. Bolu Emniyet Müdürlü Çocuk Şubesine götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan cami hırsızı adliyeye sevk edilecek.

Zanlı K.B.’nin çok sayıda hırsızlıktan sabıkası olduğu, cami cemaatlerinin ceplerinden değerli eşya ve para çaldığı, camilerde bulunan demirbaşları çalarak sattığı, kaybolan eşyalar için birçok cami hocasının polise şikayeti ile konunun açığa çıktığı bildirildi.

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