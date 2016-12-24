Camiyi soydular

Edinilen bilgiye göre, olay, Kültür Mahallesi’nde bulunan Kültür Mahallesi Cami’nde meydana geldi. Cuma namazı öncesinde Kültür Mahallesi’ne giren hırsız veya hırsızlar imam odasında bulunan ve caminin ihtiyaçları için toplanan 250 TL çalarak kayıplara karıştı. İmamın namaz öncesinde olayı fark etmesi sonrasında polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Kültür Mahallesin de bulunan bir camiye giren hırsız veya hırsızlar caminin ihtiyaçlarının karşılanması için toplanan 250 TL’yi çalarak kayıplara karıştı.
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