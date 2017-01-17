- BIST 82.363
- Altın 147,033
- Dolar 3,7764
- Euro 4,0385
- Bolu 3 °C
- İstanbul 9 °C
- Ankara 0 °C
- Polis müdürlerine FETÖ baskını
- “Hanedanlık kurulacak”
- MAÇIN ARDINDAN NE DEDİLER?
- Bolu’da feci kaza; 2 yaralı
- Emre resmi imzayı attı!..
- Tanju Özcan kaza yaptı
- Camide suçüstü
- Yardım tırı yerine ulaştı
- Umutlar son maça kaldı: 0-0
- DİLAY GÜL’ÜN KATİLİNE MÜEBBET VERİLDİ
- Emniyet didik didik arıyor
- MENGEN HIZLA YÜKSELİYOR
- Gizli buzlanma kurbanı oldu
- Meslek Lisesi Açılıyor
- "Sağlıkta gelişimin öncüsü, kalitenin adresi olmayı sürdüreceğiz"
Çanakkale Zaferi
Çanakkale Zaferi
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Polis müdürlerine FETÖ baskınıFethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik Bolu merkezli 5 ilde başlattığı operasyonda 27 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin arandığı ifade edildi.
“Hanedanlık kurulacak”CHP Bolu İl Başkanlığı’nın düzenlediği yeni anayasaya karşı ayağa kalk ve hayır de eyleminde CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’da katıldı. Sarıbal yeni anayasa üzerinden hanedanlık kurulacağını vurguladı.
Bolu’da feci kaza; 2 yaralıBolu’da bir TIR ve otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Tanju Özcan kaza yaptıCHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın aracı TBMM Çankaya kapısındaki açılıp kapanır bariyerler çarparak kaza geçirdi.
Camide suçüstüSon bir haftadır Bolu genelindeki camilere dadanan ve eşkâli daha önce kamera görüntülerinden belirlenen küçük cami hırsızı Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim