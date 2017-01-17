Çanakkale Zaferi

Mustafa Namdar / -İzdüşüm-

Zaferler vardır.Ülke topraklarının genişlemesini sağlar.

Zaferler cardır: Yitirilen toprakların geri alınmasını sağlar. Özgür ve bağımsız yaşamı içindir. İşte Kurtuluş Savaşımızın çok değerli kolyesi Çanakkale Zaferimiz. Geçmiş zamanda adını duyduğunda, tüm dünyanın selam durduğu yüce imparatorluğun düştüğü karanlıktan, aydınlığa açılan penceresidir Çanakkale.

Hürriyeti elinden alınmış umutsuz insanların tek yumruk olarak bir araya gelmelerini sağlayan, bir büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu yerdir Çanakkale.

Kafalara balyoz gibi inen kilise çanları yerine, ezan seslerinin yükseldiği topraklarda, burcu burcu hürriyet kokan, laik Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı yerdir Çanakkale.

Ulusun bütünlüğü ve kalkınmasındaki en büyük görev, Atatürk gençliğinindir. Çevremizde oluşan düşmanlıklara kulak verildiğinde, aklın bilimin öngördüğü şekilde bir arada olmak zorundayız. Ulusu muz ve ülke çıkarlarında bütünleşip, tek ses olmak zorundayız. Günümüz dünyasında, bilim ve teknolojilerinde meydana gelen hızlı değişimlerin gerisinde kalmayacak atılımları, göstermek zorundayız.

Onların bizim için öldüğünü unutmadan, vatan topraklarını korumak, insanların mutlulukları için, alın teri dökmek zorunda olduğumuzu unutmayalım.

Bu duygular içinde Çanakkale şehitlerimizle birlikte son dönemlerde yitirdiğimiz şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum…

M. Namdar