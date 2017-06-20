Caner gelmiyor, Giresun geliyor!..

Caner Arıcı’nın Boluspor’a geleceğine dair iddiaların asılsız olduğu , futbolcunun Giresunspor ile anlaşmaya yakın olduğu bildirildi. Diğer yandan Giresunspor Temmuz ayında Bolu’da kampa girecek.

Haber: BARIŞ GÜZELTÜRK

Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, düzenlediği basın toplantısı ile transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozbağ, toplantıda iç transferde 3 futbolcusuyla anlaşmaya varıldığını ifade ederek, dış transferde ise Sinan Özkan’ın ardından Gökhan Süzen’e de imza attırdıklarını belirtti.

“Caner bizde oynamak istiyor”

Kulübün gündemindeki diğer futbolcu Caner Arıcı hakkında da konuşan Bozbağ, oyuncuyla prensipte anlaşmaya varıldığını fakat bonservisinin bulunduğu Osmanlıspor’dan cevap beklendiği ifade etti. Hedeflerinin hak ettikleri yerde bulunmak olduğunu kaydeden Bozbağ, “Şahsım ve yönetim kurulumun bir tek amacı var. Bu da bu memleketin en büyük markası olan Giresunspor’u hak ettiği yere getirmek. Transfer çalışmaları çok kolay değil. Bir futbolcuyu, özellikle bir yabancıyı şehre getirmek kolay değil. Yabancı dil sorununda ciddi problemler yaşıyoruz. Bunları kademe kademe aşacağız. Giresunspor’un tespit ettiği oyuncular bellidir. Bu oyuncularla görüşmelere hızlı bir şekilde devam edilmektir. Gökhan Süzen imza attı, Caner Arıcı Osmanlıspor’un oyuncusu, görüşmelerimiz devam ediyor. Osmalıspor’dan Caner’in lisansını alabilirsek Caner de sıkıntın yok, oynamak istiyor. Giresunspor çok ciddi bir camia. Her istediğimiz oyuncuyu alabilecek güçteyiz. Yeter ki bu armaya sahip çıkacak oyuncu olsun. İç transferde yol ayrılacak arkadaşlar var. Hizmetini doldurmuş arkadaşlar var. Hesaplarını kapattıktan sonra gereken bilgileri vereceğim. Devam etmek istediğimiz isimlerle görüşeceğim. Düşündüğümüz arkadaşlarla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

2 Temmuz’da Bolu’ya geliyorlar

Giresunspor’a çok ciddi futbolcular geleceğini vurgulayan Başkan Bozbağ, “Çok ciddi yabancılarla görüşüyoruz. Süper Lig’den ve 1. Lig’den temaslarımız var. Şampiyonluklar yaşamış, üst düzey takımlarda oynamış oyuncular gelecek buraya. 2 Temmuz gibi kamp düşünülüyor. İkinci etap kampında hazırlık maçını fazla oynayacağımız yerde yapacağız. Bolu’da olacak kamp ama otel belli değil henüz” diye konuştu.