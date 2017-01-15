Çapa: Devre arası transferlerimiz hazır değildi

"Karşılaşmaya istediğimiz gibi başlayamadık. Kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi 9 tane futbolcu ile yollarımızı ayırdık

Haber : Uğur BALABAN

6 tanede yeni oyuncu katıldı. Devre arası yapmış olduğumuz transferler hazır değildi. Kendi takımlarında daha az süre alan oyunculardı. Onların belirli bir süreye ihtiyacı vardı. Özgür'ün, Andre'nin, Renato'nun ve Anco'nun sakat olması, yeni yapmış olduğumuz 6 transferin 4 tanesini ilk 11'de başlatmamıza neden oldu. Necati ve Umut'u da buna ilave edecek olursak ilk 11'den 6 futbolcumuz az maç sayısı olan oyuncularımızdı. Bunu maçtan önce yapmış olduğumuz analizde 45. ve 50. dakikalardan sonra düşüş olacağını bekliyorduk. Ama ilk devre özellikle 1-0'dan sonra skoru 2-0 yapmak için bir oyun felsefesi belirlemiştik. Pozisyonları da yakaladık ama son final paslarını atamadık. Üzücü olan oydu. İkinci devre bahsetmiş olduğum senaryo gerçekleşti. Abdulkadir Özdemir'i kendi isteği ile değiştirmemiz gerekiyordu. Aynı şekilde Guido Koçer'i de. Musa Sinan'ı da 2-1 geriye düştüğümüz de sahada tutmak zorunda kaldık. Onunda şuan %100 oynayacak kapasitede olmadığını çok iyi bir şekilde gördük. Atmış olduğumuz bir gol var ofsayt gerekçesiyle verilmedi. Ben izlemedim ama söylediği kadarıyla ofsayt değil. Eğer öyleyse üzücü. Kaçırmış olduğumuz bir penaltı var. İlk devre skoru 1-0'dan farklı yapmış olsaydık şimdi tamamen değişik bir senaryo oluşurdu. Skor olarak üzücü ama oyun olarak memnun edici. Çünkü ilk devre çok fazla alternatifimiz yoktu. Kulübeye baktığımız zaman bize direk katkı sağlayacak oyuncu sayımız çok azdı. Bugün öyle olmadığını çok iyi bir şekilde gördük. Çünkü oyuna giren arkadaşlarımız bize direk olarak katkı sağladı. Sakat olan oyuncularımızı önümüzdeki haftalarda ilave ettiğimiz zaman iyi bir Boluspor oluştuğunu çok iyi bir göreceğiz. Bu takım içerisindeki rekabeti artıracak. Otomatikman bu da sahadaki oyunumuzu güzelleştirecek. Önümüzdeki süreci iyi geçip halen daha hedefimiz olan ilk 6 içerisinde olmak istiyoruz ki olacağız da. Bununla ilgili en ufak bir sıkıntımız yok."