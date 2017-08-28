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Çapa güven istedi

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Çapa güven istedi
Boluspor’un TFF 1. Lig 3. Haftasında Gazişehir Gaziantepspor F.K. 0 – 0 berabere kaldığı karşılama sonrası temsilcimizin Teknik Direktörü Fuat Çapa takımın daha iyiye geleceğini söyleyerek güven istedi.

 

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

TFF 1. Lig 3. Hafta karşılaşmasında Boluspor, Gazişehir Gaziantepspor  F.K.’nü konuk ettiği karşılaşmadan 0 – 0 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa basın mensuplarına konuştu. Çapa takımın daha iyi yerlere geleceğini söyleyerek güven istedi. Çapa; “Her iki takım içinde önemli bir karşılaşmaydı. Her iki takımında temkinli davrandığı bir maç oldu. Biz bu karşılaşmadan önce de iki tane maç yaptık. Bu karşılaşmalarda rakipler bizden çok iyi oynadığı içinde değil kendi hatalarımızdan dolayı kaybettik. Bizim için önemli olan bu karşılaşmalarda yaptığımız hataları tekrar etmemekti. Bu karşılaşmada ise geçmiş maçlarda yaptığımız hataları tekrar etmeden oynadık. Defansif anlamdan başarılı geçen bir maç oldu. Uzun toplar ile oyunu kurmaya çalıştık. Rakibimiz boş bir rakip değildi. Hedefleri olan başarılı bir takımdı. Ben bu karşılaşmada özgüvenimizin yerine geldiğini düşünüyorum. Oyun olarak ne kötüydük ne iyiydik . 7 Taraftarın tepki göstermesi gayet normal. Çünkü bir beklenti var. Bu takım geçen sene play – off oynayan takım. Bu doğrultuda taraftarımızın bütün beklentilerini anlıyoruz. Fakat merak etmesinler biz bunu başaracağız. Bu takım yine ilk dördün içinde bitirecek. Hatta şunu söyleyebilirim bu takım geçen seneden daha iyi olacak. Bunu herkes görecek” ifadelerini kullandı.

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