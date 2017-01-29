Çapa taraftara seslendi: 34.haftayı bekleyin

Boluspor’da Elazığspor yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Maçın son bölümünde Çapa’ya ve futbolculara tezahüratlı ve alkışlı tepki gösteren Bolusporlu taraftar maç sonunda da futbolcuları ve hocayı stadın dışındaki tel örgülere çağırdı. Önce kaleciye kaptan Soner Şahin’e yenilgilerin nedenini soran kırmızı-beyazlı taraftarlar gidişatın düzelmesi gerektiğini söylediler. Daha sonra ise Çapa’yı çağıran taraftarlar yenilgilerin nedenini sorarak, “İlk 2 diyordunuz, şimdi play-off’un da dışındayız. Ne olacak bu durum” dediler. Çapa ise taraftarlara, “Endişelenmeyin, 34.haftayı bekleyin. En kötü ihtimalle ilk 6’nın içinde olacağız” şeklinde yanıt verdi.