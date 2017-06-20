  • BIST 99.271
  • Altın 141,473
  • Dolar 3,5387
  • Euro 3,9436
  • Bolu 19 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 17 °C

Çapa "Yurt dışında görüştüğümüz 3 oyuncu var”

»
Çapa "Yurt dışında görüştüğümüz 3 oyuncu var”
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ilişkin, "Yurt dışında görüştüğümüz 3 oyuncu var. İsimleri yönetime verdik." dedi.

Haber: Gökhan AKSOY

Çapa, basına yaptığı açıklamada, sezon sonunda yaptıkları değerlendirmeyi rapor olarak yönetime sunmalarının ardından bazı oyuncularla temas kurulduğunu, transfer yapılması düşünülen mevkiler için alternatifleri belirlediklerini bildirdi.

Ligde herkesin beklentisinin çok fazla olduğuna dikkati çeken Çapa, "Bizim, yönetimin, bu camianın beklentisi de fazla. Yapmış olduğumuz plan, program ve transfer edeceğimiz oyuncular, hedeflerimizi belirleyecek. 'Hedefimiz odur, budur.' demekle olmaz. Hedefimiz tabii ki var ama bu hedefi gerçekleştirmek için de yapmamız gereken işlerimiz var." diye konuştu.

Çapa, kadroya dâhil olacak yeni oyuncuların takıma erken katılmasıyla daha çok mesafe alacaklarını vurgulayarak, "Bunun için de yönetimle son yaptığımız görüşmede fikir birliğine vardık. Şu anda da çalışmalar bu yönde devam etmekte." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı oyuncu transferi konusunda da çalışmaların devam ettiğini belirten Çapa, "Yurt dışında görüştüğümüz 3 oyuncu var. İsimleri yönetime verdik. Onun dışında transfer konusu bizim alanımız değil, yönetimin alanı. Biz oyuncunun sahada yapacağı işlerle daha çok ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tecrübeli Smaçör Bolu Belediyespor’da20 Haziran 2017 Salı 13:25
  • Anco Jansen'e Türkiye'den Talip Var20 Haziran 2017 Salı 13:21
  • Kale Ona Mı Emanet?20 Haziran 2017 Salı 13:18
  • Mehmet Uslu Şimşekli oluyor20 Haziran 2017 Salı 13:11
  • Erdi Yokuşlu, yeni takımını buldu20 Haziran 2017 Salı 13:07
  • Sebenspor ilk 8’i garantiledi20 Haziran 2017 Salı 13:06
  • Dörtdivan'da 17. Dağ Maratonu20 Haziran 2017 Salı 13:00
  • Dostlukların temelleri Bolu’da atılıyor20 Haziran 2017 Salı 12:32
  • Gollerin dağılımı nasıl?20 Haziran 2017 Salı 12:22
  • Malatyaspor 2 Temmuz’da Bolu’da toplanacak20 Haziran 2017 Salı 12:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim