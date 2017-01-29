  • BIST 83.827
  • Altın 148,121
  • Dolar 3,8623
  • Euro 4,1287
  • Bolu -6 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -10 °C

Çapa'dan hakem isyanı!

»
Çapa'dan hakem isyanı!
TFF 1. Lig'de konuk ettiği Elazığspor'a 2-1 mağlup olan Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "Karşılaşmanın çok adil yönetildiğini düşünmüyorum" dedi.

Haber: Uğur BALABAN

Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, hakem hataları ile ilgili olarak, bu şekilde devam etmesi durumunda canı yanan tarafın hep kendileri olacağını savundu.

Kimsenin bu tür olaylara yönelik eleştiri yapmadığını söyleyen Çapa, "Bugünkü karşılaşmaya baktığımız zaman, çok adil yönetildiğini düşünmüyorum. Özellikle bize ilk dakikalarda hemen sarı kart verilmesi, ondan sonraki süreçte rakibin kart alabileceği pozisyonlar vardı. Sarı kart maalesef es geçildi." şeklinde konuştu.

Çapa, karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrollerinin kendilerinde olduğu halde gol yemelerinin çok acı olduğunu belirterek, "Gol yeme şeklimize baktığımız zaman yine ligin 13-14. haftalarından sonra yemiş olduğumuz klasik gol şekli. Bunun için 'gerçekten çalışıyoruz' diyemeyeceğim. Çünkü çalışacak zamanımız olmadı. Yeni arkadaşlarımız Pazartesi günü geldi. Cumartesi maç oynadık. Akabinde salı günü Kayseri maçı, pazar günü tekrar Sivas, sonra Perşembe günü tekrar kupa, bugün de bu karşılaşmayı oynuyoruz. Bu takımı birbiriyle oynatacak, birbiriyle uyum sağlatacak sürecimiz olmadı." dedi

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yıldırım kritik maçta düdük çaldı29 Ocak 2017 Pazar 10:41
  • Pota Beyi son saniyede yıkıldı: 63-6229 Ocak 2017 Pazar 10:08
  • Havalı silahlarda kupa Bolu'ya29 Ocak 2017 Pazar 10:08
  • 1 beraberlik, 1 yenilgi29 Ocak 2017 Pazar 10:07
  • Berat Tosun Adana'da29 Ocak 2017 Pazar 10:05
  • Belediyespor "Ben De Varım" Dedi29 Ocak 2017 Pazar 10:03
  • Bilardoda Şampiyonlar belli oldu29 Ocak 2017 Pazar 10:03
  • Giresunspor'dan kritik galibiyet!29 Ocak 2017 Pazar 10:01
  • Denizli'de gol var, kazanan yok!29 Ocak 2017 Pazar 09:58
  • Büyükşehir Gaziantepspor galibiyeti hatırladı!29 Ocak 2017 Pazar 09:56
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim