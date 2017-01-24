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ÇAPA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

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ÇAPA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Boluspor teknik direktörü Fuat Çapa Merkez TV'de katıldığı Orta ve Gol programında önemli açıklamalarda bulundu. Çapa Boluspor'da ayrılık gibi gönderilme gibi bir konunun olmadığını Boluspor'un 27.veya 28. haftada istediği yerde olacağının altına çizdi.

Haber: Uğur Balaban

Serkan Erkan'ın sunduğu teknik direktör Ali Beykoz, Soner Çavuşoğlu ve Koray Yılmazdemir'in yorumlarıyla katıldığı programda Boluspor'un gidişatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çapa Boluspor'un bir kaç hafta sonra daha iyi olacağını önemli bir seri yakalayarak 27.ve 28.haftada ekibimizin istediği yerde olacağını belirtti. Çapa ayrıca Santos'un bu haftada forma giymesinin mümkün olmadığını Mersin idmanyurdu maçına kadar hazır olmasını beklediğini söyledi. Çapa ayrıca Anco Jansen'in sakatlığının henüz geçmediğini bir gün kendisini iyi hissettiğini, bir gün ağrılarının yeniden nüksettiğini belirtti. Elazığ maçı sonrası lige verilecek arada takımın toparlanacağını belirten Çapa fikstür avantajının Boluspor'da olduğunu, kalan maçlarda Boluspor taraftarının daha iyi bir Boluspor izleyeceğini belirtti.

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