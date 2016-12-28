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Çapa,"Kupa değil lig"

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Çapa,"Kupa değil lig"
Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa maç sonu açıklamalarında kendileri için kupanın değil ligin önemli olduğunu söyledi.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Çapa şöyle konuştu: "Bir önceki maç ile aynı olmayacağının bilincindeydik. Rakibe baktığımızda iyi pas yapan, iyi kombinler yapan bir takımdı ve ilerde çok hareketli oyuncuları vardı. Bolu'da oynamış olduğumuz karşılaşmada hava şartlarıda lehimize oldu. Ama bizim için bu karşılaşmada sonuçtan ziyade taktiksel anlamda neler yapabileceğimiz çok önemliydi. Bireysel anlamda oyuncularımızı tekrar analiz ettik. Çünkü devre arasında belirli kararlar almamız gerekiyor. Bugüne kadar oynamış olduğumuz karşılaşmalarda hem lig hem kupa belirli bir fikir edindik. Yönetim ile bazı şeyler paylaştık. Devre arası açıkcası bizim için çok iyi geldi. Sezon başındaki hedef ile şuan ki bulunduğumuz konum ile ilgili konuşuyorum. Hedef tamamen bizi değişik yerlere götürdü. Sezon başında daha çok yapılanma ve ilk altı için hedef koymuştuk. Ama ligin özellikle ilk 10 haftasında göstermiş olduğumuz performans şehri ve yönetimimizi heyecanlandırdı. Bundan sonraki süreçte yapacağımız transferler ile iyi bir hazırlık dönemi geçirip lige başlamak istiyoruz. Kupa ise bizim daha çok oynamayan ve altyapı oyuncularımızı görmek içindi."

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