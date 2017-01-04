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Çarıkcı'dan transfer müjdesi!

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Çarıkcı'dan transfer müjdesi!
Boluspor'dan transfer müjdesi! Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, "Ara transfer döneminde 5 futbolcu ile anlaşma yapmayı planlıyoruz." dedi

Haber : Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, "Ara transfer döneminde 5 futbolcu ile anlaşma yapmayı planlıyoruz." dedi.

Çarıkçı, basına yaptığı açıklamada, 2016-­2017 sezonunun ilk 16 haftalık bölümünü 26 puanla beşinci sırada bitirdiklerini anımsatarak, ilk devrenin istedikleri gibi gittiğini ve hedefledikleri puanı aldıklarını söyledi.

Transfer komitesinin, devre arasından çok önce çalışmalarına başlayarak birçok futbolcuyu izlediğini kaydeden Çarıkçı, ilk olarak orta saha oyuncusu Musa Sinan Yılmazer'i renklerine bağladıklarını hatırlattı.

Bolu ekibinin, Antalya'da bulunan bir otelde kampa girdiğini de aktaran Çarıkçı,

"Hollandalı bir futbolcu kampımıza katıldı. Onunla görüşüyoruz şu anda. Ara transfer döneminde

5 futbolcu ile anlaşmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor." diye konuştu.

 

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