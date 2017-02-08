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Çatıya çıktı zorlukla indirildi

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Çatıya çıktı zorlukla indirildi
Bolu'da alkollü olduğu öğrenilen A.B.G. isimli genç bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

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Haber: Erol Değirmenci 
Olay akşam saatlerinde Bolu'nun Gölyüzü Mahallesi'nde gerçekleşti. A.B.G. isimli motor kuryelik yapan genç çatıya çıkarak intihar etme teşebbüsünde bulundu. Apartmanın çatısında birinin olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu fark edince polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri 112 ve itfaiyeden destek talep ederek ikna çabalarına başladılar. Yarım saat süren ikna çalışmalarının ardından alkollü olduğu tespit edilen A.B.G. çatıdan indirilerek karakola sevk edildi. A.B.G.'nin neden intihar etmeye çalıştığı ise öğrenilemedi.

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