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Çatladı ailesinin acı günü

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Çatladı ailesinin acı günü
Çakmaklar Mahallesi halkından, Büyükcami esnaflarından Hacı Yusuf Çatladı hakkın rahmetine kavuştu. Çatladı’nın cenazesi Çakmaklar Mahallesi Aile Mezarlığında toprağa verildi

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HABER: Uğur BALABAN

Bolunun tanınmış ailelerinden Çakmaklar Mahallesi halkından, Büyükcami esnaflarından, merhum İsmail Çatladıoğlu, merhum Ahmet Çatladıoğlu, merhum Mehmet Çatladı'nın kardeşleri, merhume Emine Olacakoğlu'nun abisi, merhum Muammer Çatladı'nın eşi, Sabri Ayhan Çatladı, Şeref Yelki'nin babası, Ayşe Çatladı ve Kamil Yelki'nin kayınpederi, Fatmanur, Murat, Muharrem Çatladı'nın dedeleri, Şefket Çatladı'nın amcası Hacı Yusuf Çatladı’nın cenazesinde Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Çetinkaya, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve eski Ticaret Odası Başkanı Emin Semercioğlu katılarak aileye taziyelerini sundu.

Taziyeleri kabul eden Sabri Ayhan Çatladı ve aile yakınlarının üzüntüsü gözlerden kaçmadı. Cenaze Büyük Camii’nde kılınan öğle ve cenaze namazı sonrası Çakmaklar Mahallesi Aile Mezarlığı’na defnedildi. Olay Gündem Gazetesi olarak Hacı Yusuf Çatladı’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dileriz. Mekânı Cennet olsun.

 

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