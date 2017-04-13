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"ÇELE YOLUNU SICAK ASFALTLA KAPLAYACAĞIZ"

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"ÇELE YOLUNU SICAK ASFALTLA KAPLAYACAĞIZ"
Referandum çalışmalarına Yeşilçele köyünde devam eden Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, "Yol genişletme çalışmalarımız sonrası, bir zamanlar 'Bu yol sıcak asfalt olur mu?' denilen Çele yolunu sıcak asfaltla kaplayacağız" dedi.

Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Anayasa değişikliğini anlatmak ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgiler vermek üzere, Yeşilçele Köyü'nü ziyaret etti. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Adil Esen, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, İl Genel Meclisi Üyeleri Erol Özak ve İlhan Serçe ile AK Parti önceki dönem il başkanlarından Mehmet Emin Güz'ün de kendisine eşlik ettikleri ziyarette, Ercoşkun, çevre köy sakinleri ve muhtarların karşısına ulaşım yatırımı açıklamalarıyla çıktı.

 "YOL ÇALIŞMALARINI SICAK ASFALTLA TAMAMLAYACAĞIZ"

Açıklamalarında, Çele köyleri grup yolunda sürdürülen yol genişletme çalışmalarının ardından bölgede sıcak asfalt çalışmaları yapılacağını ifade eden Ercoşkun, "2015-2016 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti'nin yatırım rekorlarını kırdık. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. KÖYDES'te geçtiğimiz yıla göre 3 kat fazla ödenek geldi. Başbakanımızdan, bakanlarımızdan istiyoruz. Daha önce bu köye geldiğimizde, 'Bu yol sıcak asfalt olur mu?' derken, yaptık şükürler olsun. Yolu genişlete genişlete geldik. Allah'ın izniyle kalanı da sıcak asfalt yapacağız. Elbirliğiyle yapacağız. Yatırımımız devam edecek" diye konuştu.

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının sonunda, gayretli çalışmalarından dolayı İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer'e, İl Genel Meclisi üyelerine ve İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür etti.

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