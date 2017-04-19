ÇELİK’TEN SEM-MAK’A PENÇE

Bolu’da Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen anısına düzenlenen 12. Veteranlar Futbol Turnuvasında dün 4 karşılaşma oynandı.

Haber: Barış Güzeltürk

Geçen sezonun yarı finalistlerinden ve bu sezonun da yine iddialı ekiplerinden Çelikpençe Sem-Mak ile karşı karşıya geldi. 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Çelikpençe sahadan 3-1 galip ayrılarak turnuvaya üç puanla başladı.

Bu sezon 12’incisi düzenlenen Veteranlar Futbol Turnuvası A grubu ilk maçları dün akşam Karaçayır Spor Tesislerinde oynandı. Geçen sezonun yarı finalisti, bu sezonun da yine iddialı ekiplerinden olan Çelikpençe ilk maçında Sem-Mak ile karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan Çelikpençe 5.dakikada Fatih’in penaltı vuruşunda öne geçme fırsatını kaybetti. Penaltıdan sonra organize bir atak geliştiren Sem-Mak İsmail Sarıçiçek’in uzak mesafeden kaydettiği harika golle 1-0 öne geçti. Toparlanmakta geç kalmayan Çelikpençe Fatih’in yerden sert şutunda beraberliği yakaladı ve devre bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda iki takımda rakip kalede etkili olurken goller son dakikalarda geldi. Son dakikalarda oyunu rakip kaleye yıkmaya çalışan Çelikpençe ilk golü kaydeden Fatih’in ayağından kazandığı ikinci golle öne geçti. Bu golden sonra gelişen kontra atakta sahneye çıkan Abdullah bir gol daha kaydetti ve skoru tayin etti. Çelikpençe ilk maçında sahadan 3-1 galip ayrılarak üç puanı hanesine yazdıran takımlar arasına girdi.