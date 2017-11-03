 eryaman escort , ankara escort bayan, escort ankara, bursa escort - ankara escort
  • BIST 112.972
  • Altın 156,982
  • Dolar 3,8300
  • Euro 4,4584
  • Bolu 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C

Çetiner Erdoğan’ın ismi yaşatılacak

»
Çetiner Erdoğan’ın ismi yaşatılacak
Bolu Belediye Meclisi Kasım Ayı 1. Birleşmesinde, CHP Meclis Üyesi Erhan Beykoz anlamlı bir öneriye imza attı. Beykoz, Çetiner Erdoğan’ın isminin, Bolu’da bir sokak yada caddeye verilmesini istedi.

Haber: Erol Değirmenci

Bolu Belediye Meclisi Kasım Ayı 1. Birleşmesinde, geçtiğimiz Perşembe akşamı Bol Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Müdürlüklerden gelen raporların görüşüldüğü mecliste, aynı zamanda meclis üyelerine söz hakkı tanındı.

Söz hakkı alan CHP Meclis Üyesi Erhan Beykoz, anlamlı bir öneriye imza attı. Beykoz, geçtiğimiz aylarda vefat eden Boluspor’un eski kaptanı ve hocası öte yandan milli futbolcu olan Çetiner Erdoğan’ın isminin bir cadde yada sokağa verilmesini istedi. Böyle bir değerin isminin yaşatılması önerisinde bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, bu öneriye de kayıtsız kalmayarak onay verdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rakip Kasımpaşa02 Kasım 2017 Perşembe 14:59
  • Samsunspor’da son durum ne02 Kasım 2017 Perşembe 11:32
  • “Desteklerini boşa çıkarmayacağız”02 Kasım 2017 Perşembe 11:28
  • İnkılap rakibine acımadı02 Kasım 2017 Perşembe 11:27
  • Ligde geri kalan haftalarda ne oldu?02 Kasım 2017 Perşembe 10:40
  • Hasan ve Ertuğrul eski takımlarına karşı02 Kasım 2017 Perşembe 10:38
  • Milli oyuncumuz Norveç’te yarışacak02 Kasım 2017 Perşembe 10:36
  • Hedefe biraz daha yaklaşmış olacağız01 Kasım 2017 Çarşamba 14:08
  • Kıbrıscık ilk galibiyeti çok farklı01 Kasım 2017 Çarşamba 14:06
  • “Çok etkili oynayan bir takım”01 Kasım 2017 Çarşamba 14:04
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim