Çeyrek final maçları Bolu'da

Kastamonu'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi grup müsabakalarında şampiyon olan Hentbolu takımı Şubat ayında Bolu'da yapılacak olan çeyrek final maçlarına katılmaya hak kazandı.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Tamamı Şehit Ozan Özen Ortaokulu sporcuları ve Sebenspor hentbol alt takımı sporcularından oluşan hentbol takımı 3'te 3 yaparak 16-19 Şubat 2017 tarihinde Bolu'da yapılacak olan çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Konuyla ilgili olarak gazetemize konuşan antrenör ve aynı zamanda hentbol hakemi Ümit Yıldırım şunları söyledi: "2014 -2015 sezonunda Türkiye 3.sü olan hentbol takımımız şu an Türkiye Hentbol Federasyonu 2.ligin de mücadele ediyor ve milli takımlara daimi olarak sporcu gönderiyor. Bizim için bu Anadolu Yıldızlar Ligi son derece önemli. Sebenspor hentbol takımı yöneticilerine ve Şehit Ozan Özen Orta Okulu beden eğitimi öğretmenlerine hentbola verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz."