  • BIST 77.321
  • Altın 129,846
  • Dolar 3,5374
  • Euro 3,6972
  • Bolu -1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C

Çeyrek final maçları Bolu'da

»
Çeyrek final maçları Bolu'da
Kastamonu'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi grup müsabakalarında şampiyon olan Hentbolu takımı Şubat ayında Bolu'da yapılacak olan çeyrek final maçlarına katılmaya hak kazandı.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Tamamı Şehit Ozan Özen Ortaokulu sporcuları ve Sebenspor hentbol alt takımı sporcularından oluşan hentbol takımı 3'te 3 yaparak 16-19 Şubat 2017 tarihinde Bolu'da yapılacak olan çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Konuyla ilgili olarak gazetemize konuşan antrenör ve aynı zamanda hentbol hakemi Ümit Yıldırım şunları söyledi: "2014 -2015 sezonunda Türkiye 3.sü olan hentbol takımımız şu an Türkiye Hentbol Federasyonu 2.ligin de mücadele ediyor ve milli takımlara daimi olarak sporcu gönderiyor. Bizim için bu Anadolu Yıldızlar Ligi son derece önemli. Sebenspor hentbol takımı yöneticilerine ve Şehit Ozan Özen Orta Okulu beden eğitimi öğretmenlerine hentbola verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çeyrek final maçları Bolu'da28 Aralık 2016 Çarşamba 09:43
  • Oryantiring’de Şampiyon Sağlık Meslek28 Aralık 2016 Çarşamba 08:55
  • Mudurnu çok farklı28 Aralık 2016 Çarşamba 07:58
  • 5 hafta sonra gelen galibiyet28 Aralık 2016 Çarşamba 06:55
  • Zorlu maçta galip çıkmadı28 Aralık 2016 Çarşamba 05:00
  • Şehitler Tepesi’ne Boluspor atkısı27 Aralık 2016 Salı 19:30
  • Boluspor Arena'da kayıp: 2-027 Aralık 2016 Salı 19:04
  • İlk Maçın Galibi Final: 3-027 Aralık 2016 Salı 11:12
  • İşte Boluspor`un yeni 10 numarası27 Aralık 2016 Salı 10:17
  • İlk yarının kralı Poepon27 Aralık 2016 Salı 10:14
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim