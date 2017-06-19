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CHP teşkilatından ramazan yardımı

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CHP teşkilatından ramazan yardımı
CHP Bolu İl Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Zuhal Toker Işın ve arkadaşları parti içinde topladıkları yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlara iletti. Işın, sonrasında Ramazan ayının paylaşmak ve sevgi ayı olduğunu belirtti.

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Haber: Erol Değirmenci

CHP Bolu İl Kadın Teşkilatı Başkanı Zuhal Toker Işın ve teşkilat üyeleri parti içinde Bolu’da ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yardım topladı. Topladıkları yardımları koli haline getiren teşkilat üyeleri sonrasında kapı kapı vatandaşları ziyaret ederek iyi dileklerini ve yardımlarını iletti. Sonrasında CHP Bolu İl Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Zuhal Toker Işın, bir basın açıklamasında bulunarak Ramazan ayının paylaşmak ve sevgi ayı olduğunu belirterek “Ramazan ayı nedeni ile İl Kadın Kolları olarak bir yardım kampanyası düzenledik. Öncelikle partili arkadaşlarımız kendi katkılarımız ve diğer arkadaşlarımız katkıda bulundu. Bizde günlerdir bu yardımları dağıtmak için mahallelerimizi geziyoruz. Ramazan ayı paylaşmaktır sevgidir ... Bize katkıda bulunan emek veren tüm arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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