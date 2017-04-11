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CHP’liler Hayırlı kart gösterdi

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CHP’liler Hayırlı kart gösterdi
CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve partililer İzzet Baysal Caddesi üzerindeki esnafları gezerek, 16 Nisan’da neden hayır oyu kullanılması konusunda bilgiler verdiler. CHP’liler cadde üzerinde toplanarak ellerindeki Hayırlı kartları göstererek, referandu

Haber: Kasım ŞAHİN

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referanduma az bir süre kala siyasetçiler saha çalışmalarına hız verdi. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, CHP Merkez İlçe Başkanı İlkay Gürkan, Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın, Gençlik Kolları Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri ile çok sayıda CHP’li İzzet Baysal Caddesinde gövde gösteri yaptı.

 

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’la birlikte Cadde ortasında toplanan CHP7liler ellerinde Hayır yazılı afişleri havaya kaldırarak, Bolulu vatandaşların hayırlı oy vermesini ve referandumun hayırlı olmasını temenni ettiler.

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