Gülhanım-Memet Şahin çiftinin oğulları Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Teşkilatı yöneticilerinden Ali Şahin, geçtiğimiz Cumartesi düzenlenen nikah töreni ile hayatını Hatice-İbrahim Aybek çiftinin kızları Elif ile birleştirdi. Bolu Belediye Nikah Salonu’nda düzenlenen törene CHP Bolu İl Örgütü tam kadro katıldı. Çiftin nikah şahitliğini Bolu CHP Milletvekili Tanju Özcan, Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ ve CHP İl Başkanı Kazım Karsu yaptı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın kıydığı nikahla dünya evine giren Ali-Elif çiftinin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Törene katılan davetliler, çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek sevinçlerine ortak oldular.
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CHP’yi buluşturan nikah
Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Teşkilatı yöneticilerinden Ali Şahin, geçtiğimiz gün düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi.
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