Çile bitti

TEM Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında (Bolu Tüneli geçişi dahil) üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bir süredir trafiğe kapalı tutulan Ankara-İstanbul istikameti, ulaşıma açıldı.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

İlimiz ve ülkemizin en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli açıldı. 24 Temmuz tarihinde üst yapı onarım çalışmaları nedeni ile Abant – Kaynaşlı Kavşakları aralarında kapanan yol sabah saatleri itibari ile açıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Bolu Tüneli geçişi dahil Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki üst yapı onarım çalışmaları tamamlandı. Otoyolun çalışma nedeniyle bir süredir kapalı tutulan Ankara-İstanbul istikameti, bugün saat 09.00 itibarıyla trafiğe açılacak.