Çaydurt köyünde kurulu olan OYAK Grubuna bağlı çimento fabrikasının uzun yıllardır nakliye işini yapan Çaydurt ve Havalisi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine üye iş yerleri, OYAK çimentonun nakliye işini kendi bünyesine kurduğu başka bir firmaya verince lastik yaparak eylem yaptılar. Nakliye işinin başka bir firmaya verilmesiyle çok fazla kişinin işsiz kaldığını belirten nakliye şirketleri, uzun yıllardır aynı bölgede faaliyet gösterdiklerini belirterek, sonuç alana kadar eylemlerinin devam edeceğini söylediler.
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Çimentoya kazan kaldırdılar
Çaydurt köyünde OYAK Grubuna bağlı çimento fabrikası nakliye işlerini kendi bünyesinde bulunan bir firmaya verince diğer nakliyeciler lastik yakarak eylem yaptılar.
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