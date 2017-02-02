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Cinsel istismardan karar çıktı

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Cinsel istismardan karar çıktı
Bolu'da iki arkadaşının piknik bahanesi ile Abant'a götürüp sonrada tecavüz eden M.A ile C.A arkadaşları olan D.Y ile M.F'ye tecavüz ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti sanık M.A'ya 1 yıl 11 ay C.A'ya 3 ay hapis cezası verdi.

Haber: Erol Değirmenci

Bolu'da piknik yapma bahanesi ile D.Y. (17), M.F'.yi (15) Abant'a götürüp tecavüz eden M.A ile C.A için karar verildi.

Abant'a piknik yapma bahanesi ile D.Y ile M.F'yi Abant'a pikniğe götüren M.A ile C.A birlikte içki içtikten sonra küçük kızlara tecavüz ettiler. Bu olayın ardından D.Y. kendisini terk ettiği için eski sevgili M.A.'dan şikayetçi oldu. Genç kız D.Y. "Daha öncesinde birlikte oluyorduk. Abant'ta bana tecavüz etti. Beni sevdiğini söylüyordu bir şey demedim bende. Daha sonra beni terk edince mahkemeye başvurdum" ifadelerini kullanmıştı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu gün görülen davada suçun kesinleşmesi üzerine sanıklar için karar verildi. Mahkeme heyeti, M.A.'ya 18 yaşından küçük kızla cinsel ilişkiye girdiği için 1 yıl 11 ay 10 gün, C.A.'ya tehdit etme suçundan 3 ay hapis cezası verdi.

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