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Çocuklara darbe resmi yaptırıldı

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Çocuklara darbe resmi yaptırıldı
Yaşları henüz 11 ila 14 arasında bulunan ortaokul öğrencilerine darbe girişimi temalı resim, maket ve anı çalışması hazırlatan Atatürk Ortaokulu yönetimi birde bu çalışmaları sergi haline getirerek sunum hazırladı.

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Haber; Uğur BALABAN

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin ardından toplumun her kesimde oluşan nefret duyguları sıcaklığını korurken, körpecik beyinlere hazırlatılan darbe girişimi konulu görseller tepkilere yol açtı. Toplumsal nefret ve travma ile karşılanan alçak darbe girişiminin küçük yaştaki çocukların hafızalarına daha derin kazınmasını sağlayacak olan serginin amacını aştığını belirten veliler bu konular bu yaştaki çocuklar için ruhsal ve bedensel gelişimini olumsuz yönde etkileyecek konular yorumunu yaptılar. Atatürk Ortaokulunda 15 Temmuz gecesi milletimizin gösterdiği olağan üstü özveriyi anmak amacıyla bile olsa “15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Sergisi” adı altında düzenlenen serginin çocukları kin ve nefrete yönlendirdiğini belirten veliler 11 yaşında olan çocukların güzellikler anlatan sergiler hazırlaması gerektiğini söylediler. Açılışını Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Kunuk’un yaptığı sergiye okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okul Müdürü Metin Kazan’ın açılış konuşmasının ardından 15 Temmuz Sergisinde sunulan görseller gezildi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan tank, top, tüfek, yaralı insan, mezarlık, ölüler ve daha birçok olumsuzluk içeren 15 Temmuz temalı resim ve maketlerin gezildiği sergide öğrencilerin eserleri dehşetle izlendi.

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