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“Çok etkili oynayan bir takım”

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“Çok etkili oynayan bir takım”
Samsunspor, TFF 1.Ligin 11. Haftasın Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bolu maçı önce Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu açıklamalarda bulundu.

Haber: Bulut Altundal

Samsunspor’da teknik direktör Engin İpekoğlu’nunBoluspor ile deplasmandaBoluspor ile oynayacağı müsabakada farklı kazanılan Gaziantepspor maçındaki kadroyu büyük oranda koruyacağı tahmin ediliyor. Kazanan kadroyu zorunlu olmadıkça değiştirmek istemeyen tecrübeli çalıştırıcı yedek bekleyen isimleri de yoğun tempoyla hazır tutmak için büyük çaba sarf ettiğini açıkaldı.

ÇIKIŞ YAKALADIK 

Özellikle Gaziantepspor galibiyetinin anlam kazanması açısından Boluspordeplasmanından mağlup olmadan ayrılmaları gerektiğini söyleyen kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörü Engin İpekoğlu, bu konuda takım olarak ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti. İpekoğlu, “Futbolcularımın son haftalardaki istek ve arzusu beni gelecek için oldukça umutlandırıyor” diye konuştu. 

ZOR BİR MAÇ OLACAK 

Boluspordeplasmanında işlerinin hiçte kolay olmayacağını dile getiren kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörü Engin İpekoğlu,”Rakibimiz sahasında çok etkili oynayan bir takım. Onlarında son kaybettikleri Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında bizim karşımıza mutlak galibiyet için çıkacaklar. Kısacası her yönüyle çok zorlu bir müsabaka olacak ve bizim hedefimiz 3 puan” dedi.

 

 

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