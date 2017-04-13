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COP Güneş’e Düzce’de eşlik etti

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COP Güneş’e Düzce’de eşlik etti
CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili, iktisatçı Prof. Hurşit Güneş dün partisinin referandum kampanyasına destek vermek için Düzce'ye geldi.

Haber: ERDAL TANRIVERDİ

Güneş önce partisinin il başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi. CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan ve Merkez İlçe Başkanı Alaattin Duran ile beraber kameraların karşısına geçen Güneş, TBMM'nin yetkilerinin büyük kısmını kaybetmemesi için vatandaşlardan Hayır oyu kullanmalarını istedi.

İktidarın gerek açılım sürecinde PKK ile ilişki kurarak, gerekse de paralel bir devlet iktidarının kurulmasına izin vererek FETÖ konusunda geçmişte çok büyük hatalar yaptığını hatırlatan Güneş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim güçlü bir orduya ihtiyacımız var ama ne yazık ki güçlü ordumuz çok önemli bir zafiyete uğratıldı. F-16 pilotlarının neredeyse tamamının FETÖ mensubu olduğu ortaya çıktı. TSK'nın şerefli, namuslu, onurlu, vatansever komutanları FETÖ tarafından bu iktidar döneminde zindanlara atıldı. Genelkurmay Başkanı terör örgütünün başı olmakla iftira edilerek zindanlara atıldı.

Türkiye’nin bir bölünme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu herkes biliyor. Bununla başa çıkmanın yöntemi parlamenter demokrasiye sahip çıkmak, siyasetçilerin birbirleriyle oturup konuşabilmesi, birbirlerinin uyarılarını dinleyebilmesi. Asla ve asla tek bir kişinin bütün yetkilere sahip olmaması.

Evet çıkarsa Türkiye’de milli birlik ve beraberliği sağlayacak bir cumhurbaşkanı olmayacak. Başkomutan parti genel başkanı olacak. Bir ülkenin başkomutanı parti genel başkanı olur mu? Olmaz, bu kabul edilemez. Türkiye’nin tarafsız, milli bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var. Bir insanın bu ülkede gelebileceği en üst makam parti başkanlığı değildir, cumhurbaşkanlığıdır. Sen cumhurbaşkanlığına seçileceksin, anayasa seni bütün partilerin üzerinde konumlandıracak, senin aklın AK Parti'nin başına dönmekte olacak. Yazıktır, günahtır.

Bölünme tehlikesinin olduğu bir ülkede bir cumhurbaşkanı dönüp dolaşıp ‘Hayır ben yüzde 50’nin genel başkanı olacağım' diye tutup parti liderliğine soyunur mu?"

Hurşit Güneş daha sonra Düzce Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Hayır'a destek istedi. Halkın büyük çoğunluğunun normalde başkanlık sistemine karşı olduğunu hatırlatan deneyimli siyasetçi, "Evet vermeyi düşünenler Sayın Erdoğan'ın hatırı için evet diyor. Hatır için anayasa yapılmaz. Bu yetkilerin daha sonra kimin eline geçeceği belli olmaz. Türkiye için hayırlı olan sonuç AK Partililer için de hayırlıdır" dedi.

Güneş daha sonra Pamukova'ya doğru yola çıkarken İl Başkanı Tozan liderliğindeki CHP'liler çalışmalarını oto sanayi sitesinde sürdürdü. Buradaki çalışmalara Cop da katıldı.

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