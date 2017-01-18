Coşkun’a Teşekkür Ziyaret

Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Müdürü Kalkan’dan Rektör Coşkun’a Teşekkür Ziyareti…

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), Moğolistan Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencilerini ağırlıyor.Öğrenciler,Türk dilini ve kültürünü dünyaya tanıtmayı hedefleyen Yunus Emre Enstitüsü’nün Başbakanlığa bağlı TİKA iş birliğiyle kış okulu kapsamında düzenlediği eğitim programında, 14-30 Ocak 2017 tarihleri arasında AİBÜ TÖMER’de Türkçelerini geliştirecekler.

Bu bağlamda, AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun’u ziyaret eden Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Müdürü Tayfun Kalkan, uluslararası öğrencilerin eğitimleri konusundaki iş birliğinden ötürü Rektör Coşkun’a teşekkür etti. Ziyarete, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Halit Karatayda katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü’nün uluslararası 74 üniversiteyle protokolü olduğunu ve bu sayıyı arttırmayı hedeflediklerini vurgulayan Kalkan, yurt dışında Türk dili ve kültürüne ilginin arttığını, bu nedenle üniversitelerin yurt dışında Türkçe öğretimine sağladıkları katkıyı çok önemsediklerini söyledi.

Rektör Coşkun ise, Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA’nın yurt dışında Türk dili ve kültürünü tanıtma konusunda önemli çalışmalar yaptığınıvurgulayarak, Abant İzzet Baysal Üniversitesi olarak her zaman iş birliği içerisinde bu çalışmalara katkı sağlamayı sürdüreceklerini kaydetti.

Ziyaretin sonunda Rektör Coşkun Tayfun Kalkan’a,Gölköy kampüsünde kış mevsiminin fotoğraflandığı bir tablo hediye etti. Kalkan da Rektör Coşkun’a geleneksel Türk oyunu Mangala armağan etti.

2 hafta boyunca TÖMER’de Türkçelerini geliştirecek öğrenciler aynı zamanda Türkçe Eğitimi ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri öğretim üyelerinin vereceği seminerlere katılacaklar; Bolu’nun yanı sıra Bursa, Ankara ve İstanbul’a tarihi-kültürel geziler yapacaklar.