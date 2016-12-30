Cumali Bişi`ye kanca

Ön libero arayan Darıca Gençlerbirliği’nde gündeme sürpriz bir isim geldi. O isim devre arasında Boluspor`da gönderilen futbolcuların içinde yer alan Cumali Bişi.

Haber : Adem Çelen

Devre arası transfer döneminde yoğun çalışma içerisine giren Ziraat Türkiye Kupasındaki rakibimiz Darıca Gençlerbirliği kırmızı beyazlı ekibin oyuncusu Cumali Bişi`ye gözü dikti. Geçtiğimiz haftalarda Bolu`da karşılaşan rakiplerde Darıca Belediyesi`nin Bolulu Başkanı Şükrü Karabacak, iyi bir diyalog kurduğu Kulüp başkanı Necip Çarıkcı ile bu transferde görüşme yapması bekleniyor.

Futbola Darıca Gençlerbirliği’nde başlayan, ardından transfer olduğu Beşiktaş’ta profesyonel olarak adından söz ettiren Cumali, Beşiktaş’tan sonra Çaykur Rize, Adana Demir ve Boluspor formalarını giymişti. Boluspor ile yollarını ayıran 23 yaşındaki oyuncunun yuvaya dönebileceği, sarı-yeşilli yönetimin Özer ve Yusuf’tan sonra 3’üncü transfer bombasını Cumali ile patlamayı planladığı gelen bilgiler arasında yerini aldı.

Genç yaşta Süper Lig tecrübesi edinen, 73 kez de PTT 1.Lig maçına çıkan Cumali, devre arası transferinin gözde isimleri arasında bulunuyor.