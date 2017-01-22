CUMHURİYET

Koca bir çınardı,
Kurutuldu dalları,
Döküldü yaprakları,
Bir seferberlik başladı,
Yediden yetmişe.
Kiminin elinde balta kürek.
Kiminin omzunda çakmaklı tüfek.
Kiminin sırtında mermi.
Kiminin karnında bebek.
Kurtuluşa başlamış yolculuk.
Kimi aklını kullanmış,
Tutmuş sözünü.
Toplamış milletin özünü.
Önce özgürlük denmiş.
Bir bayrak altında toplanmış.
Çanakkale Sakarya Dumlupınar.
Alındı geriye birer birer.
Erzurum’dan İzmir’e çekildi bayrak.
Kim demiş çiçek vermez bu toprak.
Dalgalanıyor şerefle şanla sancak.
Saltanat bitmiş.
Gelmiş milli irade.
On yılda kurulmuş fabrikalar.
Yapılmış yollar.
Döşenmiş demir raylar.
Ard arda geldi devrimler.
Yurtta sulh cihanda sulhtu hedef.
Neler oluyor bize?
Ortalık yangın yeri.
Hani nerede milli idare?
Neden yürünmüyor el ele…