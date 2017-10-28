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Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Anıtpark’ta başladı

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Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Anıtpark’ta başladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94’üncü yıl dönümü kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de Anıt Park’ta Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başladı.

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Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Anıt Park’ta gerçekleşen törene Bolu Valisi Aydın Baruş, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Abdulkadir Kavuncu, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, gazilerimiz, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Bolu Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı’nın çelenk sunumuyla başlayan tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Daha sonra Bolu Valisi Aydın Baruş, Anıt Özel Defteri’ne yazmış olduğu metni okuyarak imzaladı.

Bolu Valisi Aydın Baruş Anıt Özel Defteri’ne yazdığı yazıda şu ifadelere yer verdi; " Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin 94'üncü kuruluş yıldönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutluyoruz. Birinci Dünya Savaşı sonunda ülkemizi işgal etmek isteyen müstevlilere karşı 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığınız İstiklal Mücadelesi 29 Ekim 1923 'te kurulan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ile milletimizin nihai ve kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. Büyük Türk Milleti kurucusu olduğunuz Cumhuriyetin ilanıyla, tarihi boyunca karakterinin vazgeçilmez özelliği olan özgürlük ve bağımsızlık iradesini bir kez daha tüm cihana kabul ettirmiştir. Sakarya'da, Dumlupınar'da şehitlerimizin ve gazilerimizin ortaya koyduğu mücadele ruhu o günlerden bu güne kadar milletimizin iradesini esaret altına almak isteyen güçlere karşı savaşımızda en önemli ilham kaynağımız olmaya devam etmektedir. Bu aziz vatan toprakları üzerinde şeref ve haysiyetle yaşayabilmek için "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” sözünüzde ifadesini bulan değerlerin bizim için hayat meselesi olduğunun idrakindeyiz. Bağımsızlık iradesini her şart altında sürdürmeye kararlı olan milletimiz 15 Temmuz 2016 tarihinde melun darbe girişimi karşısında genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle hep beraber göğsünü mermilere siper ederek bu iradesini bir kez daha ortaya koymuştur. Bolu halkı olarak, Cumhuriyetimizin 94 yıllık kazanımlarının bizlere verdiği güven ve cesaretle, birlik ve beraberlik halinde geleceğe umutla yürümeye devam ediyoruz. Sizin ve canlarını bu mukaddes vatanı bize miras bırakmak için canlarını feda eden atalarımızın emaneti olan Türkiye Cumhuriyetini dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline getirerek muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda kararlılıkla ve yılmadan çalışacağız. "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” sözünüzü hatırımızdan çıkarmadan, Cumhuriyetimizi ebediyen yaşatmak ve yüceltmek için mücadelemizi var gücümüzle sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyetini bizlere miras bırakarak bu topraklar üzerinde onurlu bir hayat sürmemizi sağlayan sizi ve bağımsızlığımızın bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Vali Baruş'un Anıt Özel Defteri’ni okumasının ardından Anıt Park’ta düzenlenen tören sona erdi.

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