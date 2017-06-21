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D – 100 Karayolunda aksiyon filmi gibi kovalamaca

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D – 100 Karayolunda aksiyon filmi gibi kovalamaca
Bir benzin istasyonunda plakasız araç kullandığı gerekçesi ile durdurulan Levent Ü. arabasını vermek istemedi. O sırada arbededen faydalanan küçük yaştaki Eren Ü. 07 LS 061 plakalı aracı alarak kaçmaya başladı. Trafik Şube Müdürlüğü Motorlu Ekipleri’nin ü

Haber: Erol DEĞİRMENCİ & Uğur BALABAN

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da küçük yaşta bir çocuğun plakasız bir araç kullandığı ihbarı üzerine polis ekipleri aracı yakalamak için çalışma başlattı. Araç, D-100 Karayolu üzerinde bir benzin istasyonunda yakıt alırken yakalandı. Polis ekipleri plakasız araca işlem yapmak isteyince Levent Ü., eşi ve çocukları dakikalarca itiraz etti. Trafik polislerine zorluk çıkartan aile için Asayiş ekiplerinden destek istenilen olayda Eren Ü. polislerle tartıştıktan sonra koşarak kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından tekrar benzin istasyonuna gelen Eren Ü., bu kez de ailenin 07 LS 061 plakalı diğer aracının da çekiciye yükleneceğini öğrenince gizlice otomobile bindi. Saniyeler içinde aracı çalıştırarak kaçmak isteyen Eren Ü.’yü durdurmak isteyen trafik polisi hızlanan otomobile tutunarak metrelerce sürüklendi. Bu esnada aracın arka bagajında bulunan piknik tüpü ve çaydanlık yola düştü. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan polis memuru Eren Ü.’nün kaçmasına engel olamadı. Polis ekipleri nefes kesen kovalamacanın ardından 11 yaşındaki Eren Ü.’nün kullandığı otomobilin izini kaybettirmişti.

Bolu Organize Sanayi Bölgesinde önü kesilen Eren Ü. oradan da kaçmayı başarınca aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca başladı. Son sürat giden Eren Ü. sürücülerin hayatını tehlikeye atarken Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı Trafik Şube Müdürlüğü’nün motorlu ekipleri müthiş bir operasyon gerçekleştirdi. Motorlu trafik polisi Ercan Bayraktar ve Metin Davarcı meslektaşlarını yaralayan küçük şoföre defalarca dur ihtarında bulundu. İhtarlara uymayan küçük şoförün kullandığı aracın tekerlerini 3 el ateş ederek patlattı. Patlak tekerlerine rağmen ilerlemek isteyen çocuk sürücü en sonunda yaptığı kaza sonucu durdu. Kaza sonucu hafif yaralanan Eren Ü.’nün tedavisi olay yerinde 112 Acil ekipleri tarafından yapılırken polislerin kendisini dövdüğünü ve ateş ettiğini söyleyerek isyan etti.

 

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