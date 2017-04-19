D Grubu ile heyecan sürecek

Arçelik Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’nda heyecan sürüyor. Turnuvada bu akşam 2 maç spor severleri bekliyor.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

17 Temmuz Spor Salonu’nda gerçekleşen ve ailelerin büyük ilgi gösterdiği Dostluk Turnuvası’nda dün oynanan maçlarda Emniyet, F Tipi Cezaevi’ni 2-0’la geçti. Günün diğer maçında ise Doğa Koleji ile T Tipi Cezaevi karşılaştı. Bu maçı ise T Tipi 2-0 kazanan taraf oldu. Turnuvada Bu akşam ise Orman Bölge Müdürlüğü-Belediye ve Baro-Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü maçları oynanacak Turnuvada Perşembe gününün maç programı ise şöyle:

20 Nisan Perşembe

19.30: Adliye-Avukat Katipleri

20.30: Milli Eğitim-İtfaiye