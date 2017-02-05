Danışman görevden alındı

Kamu Hastaneler Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Abdullah Danışman'ın görevine son verildi.

Haber: Erol Değirmeni

Göreve Geldiği ilk günden bu yana gündemden düşmeyen Kamu Hastaneler Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Abdullah Danışman'ın görevine son verildiği iddia edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Danışman'ın, görevden alınmasının nedeni açıklanmazken, sürpriz görev değişiklğinin sebebi merak konusu oldu.

Bolu Ak Parti Millevekili Ali Ercoşkun'un, Abdullah Danışman'ın görevden alındığını İtalya'da öğrendi. Ak Deniz Parlamenterler Asanbilesi Başkanı olan Ercoşkun Asamble toplantısı için bulunduğu İtalya'da haberi alır almaz durumun neden kaynaklandığını öğrenmek için girişimlerde bulunduğu ve Danışman hakkında Sağlık Bakanlığı ile temasa geçtiği edinilen diğer bilgiler arasında yer aldı.