Darıca-Bolu maçı A Spor'da

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda oynanacak olan 6.ve son maçların naklen yayın programı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Darıca Gençlerbirliği-Boluspor maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Haber: Uğur BALABAN D Grubunda oynanacak olan son maçlardan Darıca Gençlerbirliği-Boluspor maçı A Spor'dan, Kayserispor-Beşiktaş maçı ise A2'den naklen yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası son hafta maçlarının naklen yayın programı şöyle: 25 Ocak Çarşamba 14.00: Menemen Belediyespor - Gençlerbirliği (A Spor) 17.00: Osmanlıspor FK - Kırklarelispor (A Spor) 18.00: Fenerbahçe - Amed Sportif (A2) 20.00: Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (A2) 26 Ocak Perşembe 12.00: Darıca G.Birliği - Boluspor (A Spor) 14.00: Şanlıurfaspor - Gaziantepspor (A2) 18.00: Kayserispor - Beşiktaş (A2)