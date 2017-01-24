  • BIST 83.243
  • Altın 149,216
  • Dolar 3,8261
  • Euro 4,1052
  • Bolu -1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -6 °C

Darıca-Bolu maçı A Spor'da

»
Darıca-Bolu maçı A Spor'da
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda oynanacak olan 6.ve son maçların naklen yayın programı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Darıca Gençlerbirliği-Boluspor maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Haber: Uğur BALABAN

D Grubunda oynanacak olan son maçlardan Darıca Gençlerbirliği-Boluspor maçı A Spor'dan, Kayserispor-Beşiktaş maçı ise A2'den naklen yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası son hafta maçlarının naklen yayın programı şöyle:

25 Ocak Çarşamba

14.00: Menemen Belediyespor - Gençlerbirliği (A Spor)

17.00: Osmanlıspor FK - Kırklarelispor (A Spor)

18.00: Fenerbahçe - Amed Sportif (A2)

20.00: Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (A2)

26 Ocak Perşembe

12.00: Darıca G.Birliği - Boluspor (A Spor)

14.00: Şanlıurfaspor - Gaziantepspor (A2)

18.00: Kayserispor - Beşiktaş (A2)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükelçi Oka müsabakaları izledi24 Ocak 2017 Salı 09:32
  • İstifa değil, alttan ısıtma istiyor23 Ocak 2017 Pazartesi 10:45
  • Sultanlar lideri devirdi: 3-023 Ocak 2017 Pazartesi 10:42
  • Basketbolda bir zafer daha23 Ocak 2017 Pazartesi 10:39
  • İnkılap Bursa'da yara aldı: 3-123 Ocak 2017 Pazartesi 10:37
  • Keçiören Gerede'ye acımadı: 3-223 Ocak 2017 Pazartesi 10:34
  • BOLUSPOR TARAFTARINI BAŞKAN KARŞILADI23 Ocak 2017 Pazartesi 10:30
  • BOLUSPOR CAMİASI MERAKLA BEKLİYOR23 Ocak 2017 Pazartesi 10:26
  • Kalan maçların çoğu Bolu'da23 Ocak 2017 Pazartesi 10:21
  • Uluslararası turnuva Bolu'da..23 Ocak 2017 Pazartesi 10:19
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim