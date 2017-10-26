Dava15 Ocak’a ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Bolu Adliyesi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 20 sanığın yargılanmasına dün devam edildi.

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Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, haklarında "terör örgütü üyeliği" suçlaması ile dava açılan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşma sanıkların dinlenmesiyle sürdü. Tutuksuz sanık O.K, üzerine atılı "terör örgütü üyeliği" suçlamasını reddetti. Savunmasında 2010-2012 arasında 16 ay kadar Zaman gazetesinde dağıtıcı olarak çalıştığını belirten tutuksuz sanık R.Ç. "Son 2,5 ayı dağıtım yetkilisi olarak geçirdim. Bu sırada E.K. isimli akademisyenle tanıştım. Bana bu yapının sakıncalarından bahsetti. Usulsüzlüklerini görmemi sağladı ve bana baskı yaparak KPSS'ye çalışmama neden oldu." dedi.

Tanıklardan A.D'nin, kendisinin, bir zamanlar Zaman gazetesi temsilciliği yapan E.S'nin referansıyla memuriyete girdiğini belirttiğini aktaran R.Ç. "Bu ifade doğru değildir. Ben gazeteden ayrıldığımda E.S. göreve başlamıştı. Ben tanımam, daha doğrusu sonradan tanıdım. Bu nedenle referans olması olanaklı değildir. Ben infaz koruma memurluğu başvurularını da gazetedekilerden gizli olarak gerçekleştirdim. Oradaki şahıslar da başvurumdan haberdar değillerdi." şeklinde konuştu.

R.Ç. gazeteden ayrıldığı dönemde bazı alacaklarını alamadığını da savunarak, "Bu esnada E.S. yardımcı oldu. Bolu Çatı Yapılanması davasının firari sanıklarından olan Oktay Güneş, il imamından sonra en etkili şahıslardan biriydi. Bana tehditvari konuşunca dava açmadım. Suçsuzum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Sanıklardan Ö.T, N.B. ve T.B'nin adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, diğer 2 sanık Aslı Onan Sülü ve Ali Osman Kavun’un, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasına istinaden üzerlerindeki makul şüphenin devam ettiği gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 31 tanığın dinlenmesi için 15 Ocak 2018 tarihine ertelendi.