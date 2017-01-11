Davarcıoğlu: “Kimse zor durumda kalmasa ülkesini terk etmez”

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Halep’ten tahliye edilen savaşzedelere insani yardım malzemesi taşıyan tırların uğurlandığı programa katıldı.

Davarcıoğlu, tırlar hareket etmeden önce gerçekleştirdiği konuşmada, “Kimse zor durumda kalmasa, ülkesini ve şehrini terk etmeyeceğini” belirterek “Halep’teki kardeşlerimize Allah güç kuvvet versin. İnşallah biz vatanımızda böyle kardeşçe, birlik içinde beraberlik içinde yaşamaya devam ederiz.” dedi.

Bolu’da, Halep’ten tahliye edilen Suriyelilere ulaştırılmak üzere İHH Bolu Şubesi tarafından toplanan 2 tır dolusu insani yardım malzemesi dualarla yola çıktı.

İçerisinde un, makarna, patates ve yatak yüklü 2 tırın uğurlanması için Demokrasi Meydanı’nında düzenlenen programa Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, İHH Bolu Şube Başkanı Fethi Sarımsakçı, Memursen Bolu Şube Başkanı Ahmet Koçak ve da bulunduğu vatandaşlar katıldı.

“Yardımlarımız mazlumların yüzü gülene dek devam edecek”

İHH Bolu Şube Başkanı Fethi Sarımsakçı, tırlar hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, “Türk milletinin yardımsever bir millet olduğunu” belirtti. Sarımsakçıoğlu, Konuşmasında şunları söyledi: “Bu yüzden öncelikle buraya yardım eden büyük küçük demeden bütün yardımlarını buraya getiren hemşerilerimize sizlerin huzurunda mazlumlar adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra yardımlarımız mazlumların yüzü gülene dek devam edecek. Şu an acil olarak yapmış olduğumuz yardımlar, un ve battaniyedir. Yardım tırımız belediyenin tam karşısında her gün açık olmakla beraber telefonla bizlere de ulaşıp yardımlarınızı yapabilirsiniz.”

“Halep’teki kardeşlerimize Allah güç kuvvet versin”

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu da yardım tırlarına destek verenlere teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Katkılarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah kimseyi vatanından, yurdundan ayrı bırakmasın. Biraz empati kuralım istiyorum. Kimse zor durumda kalmasa ülkesini ve şehrini terk etmez. Halep’teki kardeşlerimize Allah güç kuvvet versin. İnşallah biz vatanımızda böyle kardeşçe, birlik içinde beraberlik içinde yaşamaya devam ederiz. Bunlar bize ibret olsun. Vatanımızın birliği, bütünlüğü çok önemli gerçekten bununla yatıp bununla kalkıyorum. Sizlerin de aynı düşüncede olduğunuzu düşünüyorum. Bu bayrak altında, bu vatanda Allah nice uzun yıllar kardeşlik ve barış içinde kalmamızı nasip etsin. Sınırlarımız etrafında yaşanan şeyleri bize yaşatmasın diyorum. Hepinizin hayırları kabul olsun.”

Yapılan konuşmaların ardından 2 tıra yüklenen yardım malzemeleri dualar eşliğinde Halep’e doğru yola çıktı.