Demirkol için Bolu el ele verdi

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ndeki başhekimliği görevinden İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Muhammed Emin Demirkol’un Sağlık Bakanlığına çağrılmayarak bir türlü atamasının yapılmaması nedeniyle ilimizde tepkiler çığ gibi büyüyor.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde 2015 yılından bu yana görev yapmaya başlayan ve yaptığı çalışmalar ile hastaneye çağ atlatan Uzm. Dr. Muhammed Emin Demirkol, kısa bir süre önce Sağlık Bakanlığı tarafından Bolu İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanmıştı. Tüm kamuoyu tarafından sevinçle karşılanan bu atama sonrası herkesin hevesi kursağında kaldı.

Atamanın ardından bir hafta sonra Demirkol’un makamına oturması bekleniyordu. Herkes Demirkol’un makamına oturmasını beklerken, olaylar tam tersi şekilde gerçekleşti. Demirkol Sağlık Bakanlığına bir türlü çağrılmadı ve ataması resmileşemedi. gKonu hakkında bilgilendirme yapılmazken, Demirkol’un görevine neden başlayamadığı akıllarda soru işareti yarattı.

BOLU KAMUOYU EL ELE VERDİ

Yaşanan bu olaylar sonrası ilimiz kamuoyu sosyal medyadan Demirkol için el ele verdi. Sosyal medyada olaya tepki gösteren vatandaşlar, Demirkol’un bir an önce göreve başlaması için yetkililere çağrıda bulundu. Öte yandan vatandaşlar Uzm. Dr. Muhammed Emin Demirkol’un görevine başlaması için internetten imza kampanyası düzenlendi. Demirkol için yapılan imza kampanyasına 700 kişinin imza attığı öğrenildi.