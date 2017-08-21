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Deniz Vural Altınordu’da

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Deniz Vural Altınordu’da
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Altınordu son olarak Alanyaspor'da mücadele eden Deniz Vural'ı kadrosuna dahil etti.

Yeni sezona deplasmanda Elazığspor’u 2-0 yenerek 3 puanla başlayan Altınordu, ikinci haftada evinde karşılaştığı ligin yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Altınordu takımı kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda  Altınordu son olarak Alanyaspor'da mücadele eden Deniz Vural'ı kadrosuna dahil etti. Transferlerle ilgili Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Deniz Vural'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Futbola Almanya'da başlayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Türkiye kariyerinde Eskişehirspor, Balıkesirspor ve Alanyaspor'da forma giydi. Bu 3 takımda ligde ve kupada 125 maça çıkan Deniz Vural, 5 gol kaydetti.

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