eryaman escort , ankara escort, ankara escort
  • BIST 108.594
  • Altın 144,399
  • Dolar 3,4942
  • Euro 4,1102
  • Bolu 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C

Denizli’de boğa öttü: 0-1

»
Denizli’de boğa öttü: 0-1
TFF 1. Lig’in ikinci haftasında Denizlispor, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Mücadele İstanbul ekibinin 1-0 üstünlüğü ile noktalandı.

Lige evinde oynadığı Eskişehir karşılaşmasından aldığı bir puanla başlayan ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor, ikinci hafta da deplasmanda 3 puanla tanıştı. Ligin zorlu ekiplerinden Denizlispor ile deplasman da karşılaşan sarı siyahlılar 52’inci dakika da Muhsin Yıldırım’ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. İstanbulspor böylece ligdeki ilk 3 puanını almış oldu. Denizlispor ise bu sonuçla 3 puan hasretini bir sonraki haftaya bıraktı.

Maçtan detaylar…

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Erkan Engin, Ahmet Ayaz, Önder Yılmaz

Denizlispor: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga (Dk. 87 Şevki Çınar), Ziya Alkurt, Cihan Özkaymak (Dk. 67 Kappel), Yasin Ozan, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Sankoh, Kerem Can Akyüz, Barış Örücü (Dk. 75 Moritz)

İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Cajic, Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım, Mehmet Zeki Çelik, Kojic (Dk. 68 İbrahim Yılmaz), Zafer Şensoy (Dk. 90 Şaban Yılmaz Genişyürek), Ali Dere (Dk. 83 Oğuzhan Yazıcı)

Gol: Dk. 52 Muhsin Yıldırım (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Burak Altıparmak, Dk. 30 Yasin Ozan, Dk. 44 Ömer Alp Kulga, Dk. 76 Sankoh, Dk. 90+4 Kappel (Denizlispor), Dk. 35 Muhsin Yıldırım, Dk. 80 Zafer Şensoy, Dk. 82 Ali Dere (İstanbulspor)

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1 hata 3 puanı götürdü21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:04
  • Atlı Okçuluk festivale damga vurdu21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:49
  • Adapazarıspor-Bigaspor:1-121 Ağustos 2017 Pazartesi 15:48
  • Köroğlu Koşusunun galibi Gına Montana oldu21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:47
  • Elazığspor deplasmanda güldü21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:46
  • Antep derbisini Gaziantepspor kazandı 0-121 Ağustos 2017 Pazartesi 15:43
  • Giresunspor gücünü gösterdi!..21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:42
  • Denizli’de boğa öttü: 0-121 Ağustos 2017 Pazartesi 15:41
  • Deniz Vural Altınordu’da21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:40
  • Haber Karakartal Bolu’da20 Ağustos 2017 Pazar 12:19
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim