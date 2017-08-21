Denizli’de boğa öttü: 0-1

TFF 1. Lig’in ikinci haftasında Denizlispor, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Mücadele İstanbul ekibinin 1-0 üstünlüğü ile noktalandı.

Lige evinde oynadığı Eskişehir karşılaşmasından aldığı bir puanla başlayan ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor, ikinci hafta da deplasmanda 3 puanla tanıştı. Ligin zorlu ekiplerinden Denizlispor ile deplasman da karşılaşan sarı siyahlılar 52’inci dakika da Muhsin Yıldırım’ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. İstanbulspor böylece ligdeki ilk 3 puanını almış oldu. Denizlispor ise bu sonuçla 3 puan hasretini bir sonraki haftaya bıraktı.

Maçtan detaylar…

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Erkan Engin, Ahmet Ayaz, Önder Yılmaz

Denizlispor: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga (Dk. 87 Şevki Çınar), Ziya Alkurt, Cihan Özkaymak (Dk. 67 Kappel), Yasin Ozan, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Sankoh, Kerem Can Akyüz, Barış Örücü (Dk. 75 Moritz)

İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Cajic, Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım, Mehmet Zeki Çelik, Kojic (Dk. 68 İbrahim Yılmaz), Zafer Şensoy (Dk. 90 Şaban Yılmaz Genişyürek), Ali Dere (Dk. 83 Oğuzhan Yazıcı)

Gol: Dk. 52 Muhsin Yıldırım (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Burak Altıparmak, Dk. 30 Yasin Ozan, Dk. 44 Ömer Alp Kulga, Dk. 76 Sankoh, Dk. 90+4 Kappel (Denizlispor), Dk. 35 Muhsin Yıldırım, Dk. 80 Zafer Şensoy, Dk. 82 Ali Dere (İstanbulspor)