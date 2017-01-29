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Denizli'de gol var, kazanan yok!

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Denizli'de gol var, kazanan yok!
TFF 1. Lig'de 19 hafta karşılaşmasında Denizlispor kendi sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Denizlispor'un golünü 48' Leandro Kappel kaydederken, Adana Demirspor'un golü ise 71' Petar Grbic'ten geldi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Emre Malok, Baran Eraslan, Mehmet Salih Mazlum

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Sankoh, Burak Altıparmak, Kappel, Anıl Taşdemir (Dk. 64 Barış Örücü), Ziya Alkurt, Yasin Ozan

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Servan Taştan, Mehmet Taş (Dk. 59 Grbic), Pote, Sercan Kaya, Waldison, Göksu Alhas, Oğuzhan Berber, Raspopovic, Berkay Samancı, Serkan Yanık

Goller: Dk. 48 Kappel (Denizlispor), Dk. 71 Grbic (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Mehmet Taş, Dk. 57 Göksu Alhas, Dk. 90+3 Servan Taştan (Adana Demirspor)

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