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Denizli'ye son dakika piyangosu!

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Denizli'ye son dakika piyangosu!
Denizlispor, Alperen Babacan'ın son dakikada attığı golle Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Caner Ak, Mehmet Kısal, Bilal Gölen

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Alperen Babacan, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Yasin Ozan, Kappel, Burak Altıparmak, Barış Örücü (Dk. 78 Anıl Taşdemir), Cenk Güvenç (Dk. 64 Taha Can Velioğlu), Kerem Can Akyüz, Berkan Afşarlı (Dk. 46 Sankoh)

Giresunspor: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak (Dk. 88 Mertcan Aktaş), Abwo (Dk. 75 Youssef Yeşilmen), Berkan Yıldırım, Recep Aydın (Dk. 90 Cihan Can), Özgür Can Özcan, Rızvan Şahin, Nascimento, Tarasovs, Özgür Yılmaz

Goller: Dk. 33 Ömer Alp Kulga, Dk. 90+3 Alperen Babacan (Denizlispor), Dk. 45 Volkan Okumak (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 78 Burak Altıparmak (Denizlispor), Dk. 17 Tarasovs, Dk. 61 Berkan Yıldırım, Dk. 90+2 Rızvan Şahin (Giresunspor)

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