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DEPREM

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Mustafa Namdar

Anılar vardır. Yaşayanlar tarafından saniye saniye yaşanırcasına anlatılır. Kimi tarih kitaplarında ders olsun diye anlatılır. Kimi uygulamalarda örnek alınsın. Ben yaptım oldu mantığı ile plandan, programdan ayrılıp herkesin, ben bilirim, bende ustayım düşüncesi ve ben bilgiçliğinde dört direk üstüne yapılan binaların enkaz yığınları arasındaki feryatlar bugünmüş gibi kulaklarımızda çınlıyor gibi…

Karanlığı kovalayan akşamın gizeminde,

Gözü yaşlı yavruların analarında ses yok.

Arslan kükremesi gibiydi dipten gelen bir ses.

Salladı sallandı sanki kesildi nefesler.

Deprem sana ne demeli bilemiyorum!

Ne fizikçi ne yer bilimci bilemedi sırrını.

Ne zaman geleceğinin veremiyor kopyasını.

Hep yüzümüze vuruyorsun yüzümüzün karasını.

…Orada kimse varmı??

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