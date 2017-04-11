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Derbi tarihi kuradan çıktı!..

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Derbi tarihi kuradan çıktı!..
Bolu ilini 2017-2018 sezonunda Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek takımı belirleyecek olan baraj maçının tarihini kura belirledi.

Haber: Barış GÜZELTÜRK / Uğur BALABAN

Tarih 19 Nisan Çarşamba olarak ortaya çıktı. Maç Bolu Atatürk Stadyumu’nda saat 19.00’da oynanacak.

Baraj maçının tarihini belirleyecek olan toplantı Bolu Atatürk Stadyumu Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Futbol İl Temsilciliği, Bolu ASKF üyeleri, Hakemler Derneği üyeleri ve Geredespor ile Yeniçağaspor’un yöneticileri katıldı. Emniyet birimlerinin de yer aldığı toplantının ilk bölümünde kulüp yetkilileri ve yöneticiler tarih konusunda anlaşamadı.

Maraton Gerede’nin, Numaralı Yeniçağa’nın

Müsabaka için Geredespor’un 2 bin 500, Yeniçağa’nın ise bin 500 taraftarının maça geleceği söylenince Maraton Tribünü’nün Geredespor’lu, Numaralı’nın ise Yeniçağaspor’lu taraftarlara verilmesi kararlaştırıldı.

Uzlaşma bir türlü sağlanamadı

İlk etapta tertip komitesi takımların talebini dinledi. Geredespor 19 Nisan Çarşamba, Yeniçağaspor ise 23 Nisan Pazar gününü istedi. 23 Nisan’ı emniyet görevlileri bayram ve Boluspor maçı dolayısıyla kabul etmedi. 29-30 Nisan’da ise açıköğretim sınavları dolayısıyla yine emniyet ve Geredespor yetkilileri kabul etmezken, 21-22 Nisan’ı ise stat görevlileri Boluspor’un kabul etmeyeceğini belirterek veto etti. Emniyet yetkilileri 17 ve 24 Nisan’ı ise Bolu pazarı olması sebebiyle istemedi.

Sonunda kuraya gidildi

Kulüp başkanları bir türlü anlaşamayınca tertip komitesi kulüplerden kura için birer tarih istedi. Yeniçağaspor 25 Nisan Salı gününü, Geredespor ise en baştan söylediği 19 Nisan Çarşamba gününü istedi. Çekilen kurada Geredespor’un istediği 19 Nisan Çarşamba günü saat 19.00 çıktı. Böylece Atatürk Stadyumu’nda 19.00’da oynanacak olan maçın tarihi belirlenmiş oldu.

 

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